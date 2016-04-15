تقليص عقوبة إيجواين.. واللاعب يعود أمام روما

روما،(إفي): قررت محكمة الاستئناف خفض عقوبة الايقاف أربع مباريات الموقعة على مهاجم نابولي الإيطالي، الأرجنتيني جونزالو إيجواين إلى ثلاث مواجهات فقط الأمر الذي سيسمح له بخوض لقاء روما الهام في 25 من الشهر الجاري، وفقا لما أعلنه الاتحاد المحلي للعبة في بيان.

وقال الاتحاد في بيان "محكمة الاستئناف خفضت عقوبة اللاعب جونزالو إيجواين من أربع إلى ثلاث مباريات، مع تأكيد الغرامة وقيمتها 20 ألف يورو".

ومثل اللاعب اليوم أمام المحكمة بصحبة رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس والمحامي ماتيا جراساني، للادلاء بأقواله بخصوص الواقعة التي أدت لايقافه والمطالبة بخفض العقوبة.

وقال إيجواين أمام المحكمة، وفقا لما ذكرته صحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) "دائما ما أحترم القواعد في حياتي. أعتقد أن العقوبة غير عادلة. لم أكن أرغب في سب أحد. قبل مواجهة أودينيزي ونابولي لعبت 430 مباراة كمحترف وطردت مرة واحدة في حياتي عقب حصولي على بطاقتين حينما كنت ألعب في ريال مدريد".

كان مهاجم ريال مدريد السابق قد تعرض للطرد أمام أودينيزي بعد تدخل عنيف على البرازيلي فيليبي واحتج في أكثر من مناسبة على قرار الحكم ووصل الأمر إلى دفعه للأخير بيديه، ما حدا بالقاضي الرياضي جيانباولو توسيل الذي نظر في القضية إلى معاقبة إيجواين بالإيقاف أربع مباريات.