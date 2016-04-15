كاماتشو: ديل بوسكي سيستمر في منصبه عقب التتويج باليورو

مورسيا (إفي): قال المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا خوسيه انطونيو كاماتشو اليوم بمدينة مورسيا جنوبي شرق البلاد ان المدرب الحالي فيسنتي ديل بوسكي، صديقه الشخصي منذ عدة اعوام، سيستمر في قيادة (لاروخا) "عقب تقديم بطولة عظمية في كأس الأمم الأوروبية" والفوز بها.

وقال كاماتشو في تصريحات بمقر الاتحاد الإقليمي لكرة القدم في مورسيا بشأن تواجد أربع فرق إسبانية في نصف نهائي بطولتي دوري الأبطال الأوروبي ودوري اوروبا "في حال حدوث ذلك في دول أخرى مثل بريطانيا فانهم كانوا سيغرقون اللاعبين بالمديح، لكن في إسبانيا اعتدنا كثيرا على هذا الأمر، برغم كونه شيئا هامة للغاية".

وبخصوص مواجهة مانشستر سيتي الانجليزي وريال مدريد في نصف نهائي دوري الأبطال، اعتبر أن الفريق الملكي يعد "الأوفر حظا".

وقال كاماتشو "هو (ريال مدريد) الأقوى عقب المشكلات التي واجهها، ولأنه سيلعب مع خصم بذل جهدا كبيرا للوصول لهذه المرحلة، ولكنها أول مرة له في نصف النهائي".

وفيما يتعلق بمواجهة أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ الألماني، أشار إلى أنها ستكون "صعبة للغاية" بالنسبة للفريقين، مؤكدا أن الفريق الإسباني "يصعب اقصاءه".

وحول إشبيلية وفياريال ومواجهتهما لشاختار دونيتسك الأوكراني وليفربول الانجليزي في نصف نهائي دوري أوروبا قال "اشبيلية فريق معتاد على بلوغ هذا الدور في هذه البطولة وفياريال ايضا استحق الوصول إليه وهما يسيران على الطريق الصحيح".

وتابع كاماتشو "أقدم التهنئة لكرة القدم الإسبانية وأرغب في أن يكون نهائي البطولتين إسبانيا خالصا، إنه أمر صعب ولكن حدوثه سيكون تاريخيا".