بالصور.. محافظ الوادي الجديد يتفقد«حي المعلمين»ويلتقي بالمواطنين في الوادي الجديد

مراسل«ONA»:

تفقد اليوم اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، حي المعلمين، حيث أدي صلاة الجمعة بالحي، وإستمع إلى مشاكل أبناء الحي .

ووجه بعدها عدة قرارات كان منها «دراسة إحداثيات وتنظيم خط الصرف الصحي بالحي، وإيفاد حمله من الطب البيطري للقضاء على الكلاب الضالة، وتزويد مستشفى الحي بالمستلزمات والأدويه الطبية الأساسيه والإسعافات الأوليه، لبدء العمل به وإستغلالها في خدمه أبناء الحي، ومرور سيارة يومياً لجمع ونقل القمامة، وتزويد الحي بعدد 5 صناديق قمامة، وتسليمها لأهالى الحي، وتدبير مكان لفتح مكتب تحفيظ القرأن الكريم بمعرفه جمعية الحي، وتحت إشراف الأزهر والأوقاف وإستكمال تغطيه المصرف الزراعي الكائن خلف مدرسه الشعراوى، والمار بجوار ارض المعارض، وتخصيص قطعه ارض لإنشاء مركز شباب أو ملعب خماسي، مع خطاب يفيد تبعية الأرض للجمعية صادر من مركز الخارجة لإتخاذ إجراءات البدء في إنشاء الملعب» .