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ننشر صور البودى جاردات المعتدون على ضابط مفرقعات أكتوبر بحفل "حماقى "

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ننشر صور البودى جاردات المعتدون على ضابط مفرقعات أكتوبر بحفل "حماقى " ننشر صور البودى جاردات المعتدون على ضابط مفرقعات أكتوبر بحفل "حماقى "
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" صورًا للبودى جاردات المهتمين بالاعتداء على ضابط المفرقعات أثناء حفلة حماقى، التى أقيمت بالأمس بإحدى الجامعات الخاصة.

كان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، تلقى بلاغًا يفيد بتعرض ضابط شرطة بإدارة المفرقعات يدعى الرائد "أسامة محمد رجب" للاعتداء بالضرب من جانب مجموعة من الأشخاص خلال تأمينه لحفل "حماقى"، فأمر بضبط المتهمين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة العميد محيى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وتبين تشاجر 6 بودى جاردات بحفل المطرب محمد حماقى بإحدى الجامعات الخاصة مع موظفى الجامعة، لرفضهم الخضوع للإجراءات المتبعة.

ننشر صور البودى جاردات المعتدون على ضابط مفرقعات أكتوبر بحفل حماقى (1)

ننشر صور البودى جاردات المعتدون على ضابط مفرقعات أكتوبر بحفل حماقى (2)

ننشر صور البودى جاردات المعتدون على ضابط مفرقعات أكتوبر بحفل حماقى (3)

ننشر صور البودى جاردات المعتدون على ضابط مفرقعات أكتوبر بحفل حماقى (4)

ننشر صور البودى جاردات المعتدون على ضابط مفرقعات أكتوبر بحفل حماقى (5)


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