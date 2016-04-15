مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه فى قنا

أعلنت المهندسة فاطمة إبراهيم مدير المنطقة الصناعية بقفط محافظة قنا، عن بدء العمل فى أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية على مساحة 25 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية وبتكلفة استثمارية تزيد عن 100 مليون جنيه ويوفر ما يزيد عن 1000 فرصة عمل جديدة للشباب.

وأوضحت مدير المنطقة فى تصريح صحفي لها اليوم، أن المشروع يضم 4 مشروعات مكملة أولها مصنع لإنتاج الزجاج المعالج والمستخدم في الألواح الشمسية والمشروع الثاني لإنتاج الخلايا الشمسية ومشروع لتجميع الخلايا داخل الألواح الشمسية ورابع المشروعات المكملة مشروع لإنتاج السخانات الشمسية، مشيرة إلى أنه تم استخراج رخص المباني للمشروع من إدارة المنطقة الصناعية تحت رقم 1 لسنة 2016 بعد حصوله علي جميع الموافقات المطلوبة ومنها موافقة جهاز شئون البيئة وموافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مؤكدة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وخاصة فى ظل توجه الدولة واهتمامها بمحافظات الصعيد.

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