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فوز سامى أبو العطا بمنصب نقيب الأطباء البيطرين بالإسكندرية

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فوز سامى أبو العطا بمنصب نقيب الأطباء البيطرين بالإسكندرية فوز سامى أبو العطا بمنصب نقيب الأطباء البيطرين بالإسكندرية
أسفرت الانتخابات التى أجريت اليوم، بالنقابة الفرعية للبيطرين بالإسكندرية، لأعضاء مجلس النقابة الفرعية، عن فوز الدكتور سامى أبو العطا بمقعد النقيب، بحصوله على 187 صوتًا، وفوز الدكتور وليد العصار 201 صوت، والدكتورة غادة حسين 173 صوتا (فوق السن )، وفوز الدكتورة إيمان راضى بـ 250 صوتا، والدكتور محمد عبد العظيم بـ 167 صوتا (تحت السن ).

يذكر أن انتخابات النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالإسكندرية، تنافس فيها 14 مرشحا على 5 مقاعد
>منهم 3 مرشحين على مقعد النقيب، وهم الدكتور جمال أبو الطيب، الدكتور سامى أبو العطا، الدكتور محمود طونيخى.


>- مجلس نقابة البيطرين يقرر إجراء انتخابات التجديد النصفى 15 أبريل المقبل

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