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الطبيب يحذرك.. لا ترتكبى هذه الأخطاء بعد الولادة القيصرية

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الطبيب يحذرك.. لا ترتكبى هذه الأخطاء بعد الولادة القيصرية الطبيب يحذرك.. لا ترتكبى هذه الأخطاء بعد الولادة القيصرية
الكثير من الأخطاء ترتكبها بعض السيدات اللائى يلدن ولادة قيصرية، وقد تعرضهن لأخطار، ما يستوجب بعض الحذر غير المبالغ فيه.
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>الولادة القيصرية


>ولأن الولادة القيصرية تتم بنوعين من البنج "كلى ونصفى"، وتليها فترة اهتمام بالغرز والجرح الذى أحدثه الأطباء للولادة، فعليك الابتعاد عن بعض المحاذير تتعافى بسرعة.

ما بعد الولادة القيصرية


>وفى السياق طالب الدكتور أحمد عسقلانى - أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة - كل سيدة وضعت طفلها بولادة قيصرية باتباع بعض النصائح وتجنب بعض الأفعال الخاطئة ومنها:

- عليك رضاعة طفلك فور استفاقتك من البنج.
>- افردى واثنى قدميك على الأقل أثناء وجودك فى الفراش.
>- ابتعدى عن أحزمة البطن، لأنها تعطل عمل الأعضاء.
>- حتى فك الغرز وفق ما يقرر الطبيب احترسى من ابتلال الغرز.
>- امتنعى عن حمل الأشياء الثقيلة ورفعها لمدة شهر من الجراحة حتى تمام التعافى لتتجنب الإصابة بالفتاق.

- لا تتكاسلى فالكسل ضار لك، ومارسى الحركة المحسوبة غير المبالغ فيها بعد 6 ساعات من الولادة حتى لا تكونى عرضة للجلطات.
>- تحركى فى أرجاء المنزل على الأقل.
>- ممنوع تناول الطعام المبالغ فى دهونه ودسامته، ويفضل الطعام الصحى حتى عودة أمعاءك لعملها الطبيعى.

- لا تمارسى أى تمارين بطن أو تمارين رياضية إلا بعد مرور شهر كامل على ولادتك.

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مصر 365