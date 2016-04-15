الطبيب يحذرك.. لا ترتكبى هذه الأخطاء بعد الولادة القيصرية

الكثير من الأخطاء ترتكبها بعض السيدات اللائى يلدن ولادة قيصرية، وقد تعرضهن لأخطار، ما يستوجب بعض الحذر غير المبالغ فيه.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>ولأن الولادة القيصرية تتم بنوعين من البنج "كلى ونصفى"، وتليها فترة اهتمام بالغرز والجرح الذى أحدثه الأطباء للولادة، فعليك الابتعاد عن بعض المحاذير تتعافى بسرعة.
>وفى السياق طالب الدكتور أحمد عسقلانى - أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة - كل سيدة وضعت طفلها بولادة قيصرية باتباع بعض النصائح وتجنب بعض الأفعال الخاطئة ومنها:
- عليك رضاعة طفلك فور استفاقتك من البنج.
- لا تتكاسلى فالكسل ضار لك، ومارسى الحركة المحسوبة غير المبالغ فيها بعد 6 ساعات من الولادة حتى لا تكونى عرضة للجلطات.
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>الولادة القيصرية
>ولأن الولادة القيصرية تتم بنوعين من البنج "كلى ونصفى"، وتليها فترة اهتمام بالغرز والجرح الذى أحدثه الأطباء للولادة، فعليك الابتعاد عن بعض المحاذير تتعافى بسرعة.
ما بعد الولادة القيصرية
>وفى السياق طالب الدكتور أحمد عسقلانى - أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة - كل سيدة وضعت طفلها بولادة قيصرية باتباع بعض النصائح وتجنب بعض الأفعال الخاطئة ومنها:
- عليك رضاعة طفلك فور استفاقتك من البنج.
>- افردى واثنى قدميك على الأقل أثناء وجودك فى الفراش.
>- ابتعدى عن أحزمة البطن، لأنها تعطل عمل الأعضاء.
>- حتى فك الغرز وفق ما يقرر الطبيب احترسى من ابتلال الغرز.
>- امتنعى عن حمل الأشياء الثقيلة ورفعها لمدة شهر من الجراحة حتى تمام التعافى لتتجنب الإصابة بالفتاق.
- لا تتكاسلى فالكسل ضار لك، ومارسى الحركة المحسوبة غير المبالغ فيها بعد 6 ساعات من الولادة حتى لا تكونى عرضة للجلطات.
>- تحركى فى أرجاء المنزل على الأقل.
>- ممنوع تناول الطعام المبالغ فى دهونه ودسامته، ويفضل الطعام الصحى حتى عودة أمعاءك لعملها الطبيعى.
- لا تمارسى أى تمارين بطن أو تمارين رياضية إلا بعد مرور شهر كامل على ولادتك.