الطبيب يحذرك.. لا ترتكبى هذه الأخطاء بعد الولادة القيصرية



>الولادة القيصرية

ما بعد الولادة القيصرية

الكثير من الأخطاء ترتكبها بعض السيدات اللائى يلدن ولادة قيصرية، وقد تعرضهن لأخطار، ما يستوجب بعض الحذر غير المبالغ فيه.>ولأن الولادة القيصرية تتم بنوعين من البنج "كلى ونصفى"، وتليها فترة اهتمام بالغرز والجرح الذى أحدثه الأطباء للولادة، فعليك الابتعاد عن بعض المحاذير تتعافى بسرعة.>وفى السياق طالب الدكتور أحمد عسقلانى - أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العينى جامعة القاهرة - كل سيدة وضعت طفلها بولادة قيصرية باتباع بعض النصائح وتجنب بعض الأفعال الخاطئة ومنها:

- عليك رضاعة طفلك فور استفاقتك من البنج.

>- افردى واثنى قدميك على الأقل أثناء وجودك فى الفراش.

>- ابتعدى عن أحزمة البطن، لأنها تعطل عمل الأعضاء.

>- حتى فك الغرز وفق ما يقرر الطبيب احترسى من ابتلال الغرز.

>- امتنعى عن حمل الأشياء الثقيلة ورفعها لمدة شهر من الجراحة حتى تمام التعافى لتتجنب الإصابة بالفتاق.

- لا تتكاسلى فالكسل ضار لك، ومارسى الحركة المحسوبة غير المبالغ فيها بعد 6 ساعات من الولادة حتى لا تكونى عرضة للجلطات.

>- تحركى فى أرجاء المنزل على الأقل.

>- ممنوع تناول الطعام المبالغ فى دهونه ودسامته، ويفضل الطعام الصحى حتى عودة أمعاءك لعملها الطبيعى.

- لا تمارسى أى تمارين بطن أو تمارين رياضية إلا بعد مرور شهر كامل على ولادتك.