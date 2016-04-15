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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى

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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى
أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولى برئاسة سيد رزق بالتعاون مع مباحث المطار محاولة تهريب كمية من النقد المصري، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتعديلاته.

وقال مصدر جمركى فى تصريح اليوم "الجمعة" - إن رئيس قسم التعريفة أحمد عكاشة اشتبه فى راكب مصري مسافر إلى الكويت، وبتفتيش أمتعته الشخصية، تم العثور على 308 آلاف جنيه داخل وجبة طعام.
>وقرر مدير عام جمارك مطار برج العرب أبوالعلا محمد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.

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