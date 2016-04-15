بالصور.. جهاز المنتخب يزور مركز الكبد بأسوان ويتبرع بـ 10 آلاف جنيه

قال الدكتور عز الصادق المدير الإدارى لمركز الكبد المصرى بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إن مركز الكبد بأسوان، استقبل اليوم الجمعة، وفدا من الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، لافتا إلى أن أعضاء الوفد قدموا 10 آلاف جنيه تبرعًا للمركز، كدفعة أولى، تقديرا لجهوده فى خدمة مرضى الكبد بأسوان.

جدير بالذكر، أن مركز الكبد المصرى بأسوان تكلف إنشاؤه 5 ملايين جنيه، عبارة عن تبرعات وجهود ذاتية، من قبل جمعية أصدقاء مرضى الكبد بالدقهلية، فرع أسوان، وتم افتتاحه الشهر الماضى.

- جهاز المنتخب فى زيارة معهد الكبد بأسوان