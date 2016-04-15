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محافظ المنوفية يجازى رؤساء ثلاث قرى فى جولة مسائية مفاجئة

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محافظ المنوفية يجازى رؤساء ثلاث قرى فى جولة مسائية مفاجئة محافظ المنوفية يجازى رؤساء ثلاث قرى فى جولة مسائية مفاجئة
أجرى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، مساء اليوم الجمعة، جولة مفاجئة بقرى كفور الرمل وعرب الرمل التابعتين لمركز ومدينة قويسنا، كما تفقد قرية جنزرو التابعه لمركز بركة السبع.

أسفرت الجولة عن مجازاة رؤساء الوحدات المحلية بخصم ثلاثة أيام من رواتبهم لسوء حالة الطرق وتدنى مستوى الإضاءة بقراهم، كما أمر بإنذارهم بالإعفاء من مناصبهم فى حالة تكرار الملاحظات.

وأمر عبد الباسط، بإحالة أطقم العمل بالوحدتين الصحيتين بقريتى عرب الرمل وكفور الرمل، للتحقيق، حيث وجدهما المحافظ مغلقتين أثناء مروره.

وبدأ المحافظ الجولة فى تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق، والتى استمرت لمدة ساعة، كما التقى عبد الباسط عددًا من أهالى القرى، واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم ووعد بدراستها لتقديم الحلول المناسبة لها فى ضوء القانون.

يأتى هذا فى إطار تفعيل المتابعة الجادة والحثيثة للتعليمات التى أصدرها المحافظ لرؤساء مجالس المدن ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف تواجدهم فى الشارع والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة حالة النظافة والطرق وعمل زيارات مفاجئة للمستشفيات والوحدات الصحية، للتأكد من انتظام لعمل بها والتواصل الدائم مع المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم، مؤكدًا حرص القيادة التنفيذية على تحقيق رضاء المواطن.


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