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نقابة المهندسين فى الإسكندرية تكرم أبناء شهداء الوطن

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نقابة المهندسين فى الإسكندرية تكرم أبناء شهداء الوطن نقابة المهندسين فى الإسكندرية تكرم أبناء شهداء الوطن
نظمت اليوم الجمعة، نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندسة سمر شلبى، من خلال اللجنة الاجتماعية برئاسة المهندسة هبة المغربى، احتفالية "يوم الشهيد" داخل نادى المهندسين بحى "سابا باشا".

وشمل الحفل تكريم أمهات، وزوجات، وأبناء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً لمصرنا الحبيبة، فيما قدمت المهندسة سمر شلبى والمهندسة هبة المغربى، شهادات التكريم لأمهات وزوجات الشهداء.

نقابة المهندسين فى الإسكندرية تكرم أبناء شهداء الوطن (1)

نقابة المهندسين فى الإسكندرية تكرم أبناء شهداء الوطن (2)


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