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بروتوكول مع وزارة الاتصالات لمنح شهادة ICDL بمركز الإبداع بالمنوفية

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بروتوكول مع وزارة الاتصالات لمنح شهادة ICDL بمركز الإبداع بالمنوفية بروتوكول مع وزارة الاتصالات لمنح شهادة ICDL بمركز الإبداع بالمنوفية
استقبل الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية وفد وزير الاتصالات للمنوفية، الذى يضم الدكتور عبد الناصر عواد وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتدريب، وبناء القدرات، واللواء جمال عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للألمبياد المصرى والدولى وبكر محمد مدير عام تدريب العاملين بالقطاع الحكومى والمهندس محمد الدسوقى مدير عام التدريب الوظيفى بوزارة الاتصالات .

وأفاد محافظ المنوفية، أنه تم الاتفاق على بروتوكول مركز الإبداع والدراسات الوطنية بالمنوفية، بحضور الدكتور حسانين طه مدير عام المركز، كما تم الاتفاق على قيام وزارة الاتصالات بتقديم منحة لمركز الإبداع عبارة عن 80 جهاز كمبيوتر من أجل التدريب الوظيفى والمجتمعى.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على وضع الخطوط العريضة لقيام مركز الإبداع بمنح شهادة ICDL والتدريب عليها للعاملين بالجهاز الحكومى بالدولة وغيرهم من خلال التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات .


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