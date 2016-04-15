مصرع 3 عمال وإصابة 14 أخرين في حادث بالسويس

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 14 أخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخري نقل، شرق نفق الشهيد أحمد حمدى، وتم نقل المصابين لمستشفي السويس العام، والمتوفيين لمشرحة المستشفى.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس قد تلقي إخطارا من العميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الجدى الذي يربط بين وسط جنوب سيناء بالسويس .

وتبين أن سيارة ميكروباص كان يستقلها 16 عاملا من محافظة أسوان ومركز طما بأسيوط، إصطدمت بسيارة نقل كانت تسير مسرعة، نتيجة لعدم تقدير المسافات بينهما.

وأوضح مصدر طبى أن مستشفى السويس العام استقبلت 14 عاملا حالتهم مستقرة، بينما تم نقل 3 متوفيين لمشرحة المستشفى، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وأخطرت النيابة للتحقيق.