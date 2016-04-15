محمد بن زايد: نستمد قوتنا في مواجهة التحديات من تلاحمنا كعائلة واحدة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ان دولة الامارات العربية المتحدة بمواقفها الوطنية وبما تؤديه من واجب عربي تجاه نصرة الاشقاء تتطلع الى تمكين دول المنطقة من مواجهة مختلف التحديات التي تقوض أسس الأمن والاستقرار فيها.

جاء ذلك في حديث لسموه خلال زيارته اليوم لسيف محمد بن عبلان المزروعي في منزله بمدينة العين بحضور جمع من المشاركين في المهمات والواجبات الوطنية والميدانية داخل الدولة وخارجها.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إن أبناء الوطن اثبتوا كفاءتهم وقدرتهم وتفوقهم في كافة المهام العسكرية والإنسانية ونحن فخورون بهم وبتضحياتهم وبعطائهم الذي سيسطر في ذاكرة الوطن وتاريخ المنطقة.

وأضاف سموه " اننا نستمد قوتنا في مواجهة التحديات من تماسكنا وتلاحمنا المتين كعائلة واحدة في هذا الوطن الغالي تقف صفاً واحداً ضد المغرضين والمتربصين والحاقدين".

وأكد سموه انه بفضل تضحيات قواتنا الباسلة وقوات التحالف العربي تحققت الأهداف العليا من تدخل التحالف في اليمن ووصل اليمنيون اليوم الى اعتاب مرحلة مهمة وفارقة لصالح مستقبل بلدهم وأمنه واستقراره.

وأشار سموه إلى ان دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تؤدي أدوارها التاريخية بكل اخلاص ومسؤولية وتحرص على تأدية واجباتها ومسؤولياتها الاستراتيجية والعمل مع الدول الشقيقة والتعاون معها في سبيل حفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأكد سموه ان التعاون والتكامل بين دول المنطقة هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات والمخاطر وهو الطريق الأقصر للقضاء على التهديدات والعنف والارهاب وانهاء التدخلات الخارجية في دول المنطقة.

وكان سيف محمد بن عبلان المزروعي قد رحب بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمنزله معرباً عن سعادته وأفراد أسرته والحضور لتشريفه لهم وتلبية دعوته.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تعكس حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع المواطنين والالتقاء بهم وتؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب.