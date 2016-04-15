دراسة: اختلاف مؤشرات ضغط الدم بين الذراعين يرفع خطر الوفاة بأمراض القلب

ارتفاع ضغط الدم من أخطر الأمراض المزمنة وأكثرها شيوعا، حيث يصيب أكثر من مليار ونصف المليار شخص على مستوى العالم، وهو معروف بأنه من أكثر العوامل التى تتسبب فى الإصابة بأمراض القلب، المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم حسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية "WHO".

وكشفت دراسة طبية حديثة مؤخرا أشرف عليها باحثون من جامعة إكستر البريطانية عن أن اختلاف قراءات الضغط الدموى بين الذراعين يدل على أن الشخص معرض للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأنه أكثر عرضة للوفاة المبكرة، حسب قول الباحثين.

وأوصى الباحثون الأطباء بضرورة قياس مؤشرات الضغط الدموى فى كلا الذراعين للتعرف على الأشخاص المعرضين للإصابة بمشاكل صحية خطيرة، خاصة أن الكثير من الأبحاث الطبية قد أكدت هذه العلاقة أيضاً.

وشملت الدراسة أكثر من 3000 شخص فى أسكتلندا، خضعوا لقياس ضغط الدم فى كلا الذراعين، وكشفت النتائج عن أن اختلاف ضغط الدم الانقباضى بين الذراعين بمقدار 5 مم زئبق يساهم فى رفع فرص الوفاة المبكرة الناجمة عن أمراض القلب بمقدار الضعف.

ونشرت هذه النتائج المجلة الطبية " British Journal of General Practice"، كما نشرها مؤخرا الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ارتفاع ضغط الدم.. أنواعه وأسبابه وأعراضه ووصفات طبيعية لعلاجه

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