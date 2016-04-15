صور..إلهام عبد البديع عن فيلم«أهواك»:«دوري جعل الأطفال يجروا ورايا في الشارع»

كتب: هاني صابر

أكدت الفنانة الشابة إلهام عبد البديع، أنها تتمني أن يجمعها تعاون سينمائي جديد مع نجم الجيل تامر حسني، والنجمة غادة عادل ، بعد تجربتها السابقة معهما في فيلم«أهواك» الذي حقق نجاحا جيداً بعد طرحه بدور العرض السينمائي.

وقالت إلهام في تصريح خاص لـ«ONA»، أنها إستمتعت كثيراً بالعمل مع النجمين في الفيلم ، وانها إستفادت كثيرا من التعاون معهم ،مؤكدة أن تكرار التجربة مع نجوم في حجمهم شئ يضيف لها خبرات في العمل الفني .

وأضافت، أن الدور الذي ظهرت به في الفيلم، جعل الأطفال يجرون وراءها في الشارع عندما يرونها ، لسؤالها عن الفيلم ، مؤكدة أن ما حدث معها أسعدها كثيراً.

يذكرأن، فيلم«أهواك» شارك في بطولته تامر حسني وغادة عادل و محمود حميدة وأمل رزق وإنتصار وأحمد مالك وإلهام عبد البديع وتأليف وليد يوسف ومن إخراج محمد سامي .