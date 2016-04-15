ما هو مصير "ستار أكاديمي" و"ذا فويس كيدز"؟

رفضت بعض المصادر المقربة من "ال بي سي" التعليق على خبرعرض الموسم الثاني من برنامج "ذا فويس كيدز" على شاشتها، بعدما تم عرض الموسم الأول منه على شاشة ""أم تي في".

في المقابل أشارت بعد الأخبار أن التحضيرات تجري على قدم وساق في أروقة "أم بي سي" للقيام بالتجهيزات اللازمة لعرض الموسم الثاني من برنامج "ذا فويس كيدز" على شاشتها.

من ناحية أخرى، رفضت المصادر نفسها التعليق على الخبر الذي يشير إلى أنه لن يكون هناك موسم جديد من برنامج "ستار أكدايمي"، بعد فشل المفاوضات بين الشركة المنتجة للبرنامج "أنديمول" وقناة الــ CBC المنتجة الفعلية للبرنامج في مواسمه الأخيرة .

في كل الأحوال لا يزال الوقت مبكراً للخوض في تفاصيل هذه الأمور، خصوصاً وأنه لم يمض وقت طويل على إنتهاء عرض البرنامجين، اللذين يحظيان بنسبة مشاهدة عالية، وربما تداول مثل هذه الأخبار يصب في مصلحتيهما، لكي يظلا محط متابعة وملاحقة إعلامية.