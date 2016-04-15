الاعلام العربي ينشر خبر وفاة انجلينا العاري من الصحة

تداولت مجلات عربية على صفحاتها خبر وفاة النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie، فانتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما شكّل صدمة لمحبّي مندوبة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ولكن في الوقت عينه لم تذكر أيّ صحيفة عالمية الخبر، ولم يظهر أيّ بيان رسمي عن النجمة ينفي أو يؤكد الخبر؛ وعليه، فإنّ الخبر مجرّد إشاعة، ظهر بعد خبر نحافتها المفرطة، التي باتت تشكّل خطراً على حياتها وصحتها.

ماذا يقول الأطباء عن وضع أنجلينا جولي الصحي؟ وهل من طلاق قريب؟

وكانت مصادر أجنبية كشفت منذ نحو أسبوع عن أنّ جولي البالغة من العمر 40 عاماً فقدت 35 كلغ من وزنها؛ الأمر الذي أدّى إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها المستشفى.

وقال الأطباء إنّ هناك سببين رئيسيين يمكن أن يسبّبا بلوغها وزن طفلة في سنّ السابعة، وهما مرض خطير ما، أو جرح نفسي وإجهاد.

يُذكر أنّ أنجلينا جولي تستعدّ لإلقاء كلمة رئيسية حول أزمة اللاجئين السوريين، تروي فيها تفاصيل تجربتها معهم؛ وذلك في إطار يوم من التغطية الخاصة، تنظّمه "بي بي سي"، في جلسة تُعقد يوم 16 مايو/ أيار المقبل في بريطانيا.