زواج فرات بطل "ورد وشوك" استمر 8 أشهر وانتهى بـ 15 دقيقة

بعد قصة حب طويلة نسبياً وزواج قصير جداً لم يستمر سوى 8 شهور انتهى زواج الثنائي الممثل والمغني التركي يافوز بنغول الشهير بغالب في (رماد الحب) وبفرات في (ورد وشوك- الوردة السوداء) والمغنية والممثلة الصاعدة أويكو غورمان، انتهى زواجهما ودياً بجلسة واحدة في محكمة بيكوز للأسرة بـ 15 دقيقة فقط هي مدة الإستماع لمحامي الثنائي والتفاوض على حقوق كل منهما التي توصلا لاتفاق فيها بسهولة ويسر دون أي مشاكل.

400 ألف ليرة 170)) ألف دولار نفقة وتعويضات

وقام يافوز بنغول بدفع 400 ألف ليرة ما بين مؤخر ونفقة من بينها 200 ألف ليرة تركية تعويض لمطلقته الفنانة أويكو غورمان بلغ مجموع المبالغ المدفوعة من قبله: حوالي 170 ألف دولار ،ولم يرفض إطلاقاً عبر محاميه أي مطلب لمطلقته بأمل الحفاظ على صداقتهما الطيبة وعدم تأثرها سلباً بانتهاء علاقتهما الزوجية فجأة.

وبعد الإستماع لكلمة الزوج يافوز بنغول والزوجة أويكو غورمان في جلسة استماع لطلباتهما استمرت 15 دقيقة ،ووافق يافوز بنغول على كافة طلبات أويكو غورمان صدر حكم الطلاق،وقال كل منهما وداعاً للآخر،وذهب كل منهما في طريقه إلى حياة جديدة.

ويعد زواجهما وطلاقهما مثاليين حيث لم يكشف كل من يافوز بنغول أو زوجته السابقة أويكو غورمان للإعلام أو الأصدقاء أسباب طلاقهما السريع بعد زواج قصير لم يصمد طويلاً أمام مسؤوليات ومصاعب الحياة الزوجية المشتركة في منزل واحد.

وكانت المغنية الشابة الجميلة أويكو غورمان قد صرحت قبل الطلاق بفترة أن الزواج مثل أي أشياء خاصة قد تنتهي لكن صداقتهما الحقيقية الطيبة ستستمر للأبد.

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