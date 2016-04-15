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وفد جامعة بنها يلتقى المستشار الثقافى المصرى بالسعودية

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وفد جامعة بنها يلتقى المستشار الثقافى المصرى بالسعودية وفد جامعة بنها يلتقى المستشار الثقافى المصرى بالسعودية
التقى وفد جامعة بنها المشارك فى معرض ومنتدى التعليم العالى، الذى يعقد حاليا فى الرياض بالمملكة العربية ، برئاسة الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف العزازى المستشار الثقافى المصرى بالسعودية، وذلك لبحث سبل التعاون بين جامعة بنها والجامعات السعودية فى مختلف المجالات.

وقال الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة إن وفد جامعة بنها مكون من الدكتور حسنى مهران عميد كلية التجارة والدكتور إبراهيم فودة عميد كلية التربية والدكتور على عبد النبى الأستاذ بكلية التربية بجامعة الملك سعود، قام أيضا بزيارة جامعة الملك سعود وتم بحث سبل التعاون العلمى والطلابى بينها وبين جامعة بنها فضلا عن تفقد بعض منشآت الجامعة ومشروع تطوير خدمات ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك الاطلاع على البرامج التعليمية والدراسة بها.


>- وفد من جامعة بنها فى زيارة لجامعة الملك سعود بالرياض

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مصر 365

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