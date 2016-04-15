في_إنجلترا – الأسبوع 33 - عودة رائعة وسقوط مرعب.. ورقم تاريخي لليستر

شهدت الجولة 33 من الدوري الإنجليزي أحداثا مثيرة فاستمر ليستر سيتي في حلمه من الفوز بلقب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه بعدما تغلب على منافسه سندرلاند بهدفين دون رد.

وعقب نهاية المباراة التقطت الكاميرات كلاوديو رانييري مدرب الفريق وهو يبكي بسبب الانتصار واقترابه من قيادة النمور لتحقيق الحلم التاريخي.

ويستعرض FilGoal.com أبرز ما حدث في كل جولة من الدوري الإنجليزي موسم 2016-2015 عقب نهاية كل أسبوع.

في الوقت ذاته نجح وست هام في تحقيق عودة رائعة أمام أرسنال بعدما قلب تأخره بهدفين دون رد إلى تسجيل ثلاثة أهداف، قبل أن ينقذ لوران كوتشيلني الموقف ويدرك التعادل للمدفعجية.

أما في ملعب وايت هارت لين في العاصمة الإنجليزية لندن ضرب توتنام منافسه مانشستر يونايتد بثلاثية قاضية في ست دقائق فقط.

وحقق سوانزي سيتي مفاجأة بإسقاطه لتشيلسي بهدف دون رد، في الوقت الذي تغلب فيه ليفربول على ستوك سيتي بأربعة أهداف لهدف.

وأخيرا قلب مانشستر سيتي الطاولة على وست بروميتش ألبيون للفوز بهدفين لهدف.

شهدت الجولة 33 تسجيل 30 هدفا وهي أول مرة منذ عدة جولات يتم الوصول لذلك العدد من الأهداف، كان من بينهم ركلة جزاء واحدة فقط.

لم يكن هناك أي هدف عكسي للجولة الرابعة على التوالي وهو رقم يحدث لأول مرة خلال الموسم الجاري، مع الوضع في الاعتبار أن هناك خمس مباريات مؤجلة من الجولة 30.

رقم الجولة

نجح ليستر سيتي لأول مرة في تاريخه في الفوز في الدوري الإنجليزي بخمس مباريات متتالية بل وبشباك نظيفة أيضا.

معلومة الجولة

نجولو كانتي لاعب خط وسط ليستر سيتي هو أكثر قام باعتراضات صحيحة للكرة في الدوري الإنجليزي بواقع 134 مرة من أصل 146 محاولة.