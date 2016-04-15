المعارضة السورية تؤيد محادثات السلام وروسيا تنفى وجود خطة لاقتحام حلب

> قال قادة من المعارضة السورية اليوم الجمعة إنهم لا يزالون على دعمهم لمحادثات السلام التى تتوسط فيها الأمم المتحدة لكن اتهموا الحكومة بمحاولة إفساد اتفاق وقف إطلاق النار ودعوا قادة العالم لتقييم ما إذا كان لايزال قائما.

وضربت غارات جوية للقوات الحكومية السورية مناطق تسيطر عليها المعارضة إلى الشمال من مدينة حمص لثانى يوم على التوالى اليوم الجمعة بعد تصاعد القتال على الأرض فى محيط حلب فى تحد لاتفاق وقف الأعمال القتالية الذى أبرم فى فبراير شباط الماضي.

وجاء القصف بعد أن أطلقت الأمم المتحدة جولة جديدة من محادثات السلام فى جنيف من المقرر أن يلتقى خلالها وفد الحكومة السورية بمبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا فى وقت لاحق اليوم الجمعة.

وقال أبو أسامة الجولانى القيادى البارز بالجبهة الجنوبية التابعة للمعارضة إنه لو لم يكن لدى الجيش السورى الحر ثقة لما تواجد فى المحادثات، وتحدث الجولانى وقد أحاط به قادة آخرون بالجيش السورى الحر من وحداته الجنوبية والشمالية والمفاوض السياسى البارز من جيش الإسلام محمد علوش.

من جانبها أعلنت روسيا ان طائراتها الحربية تقوم بدعم الجيش السورى فى قتاله جبهة النصرة حول مدينة حلب مضيفة بعدم وجود خطة للإستيلاء على المدينة، وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة ان هجمات القوات السورية على جبهة النصرة ضرورية لمنع المسلحين من محاصرة المناطق المدنية وعزلها. وأكدت الوزارة على ان ليست ثمة خطة لإقتحام المدينة.

وكانت هدنة دعمتها الولايات المتحدة وروسيا فى 27 فبراير قد ساهمت فى خفض الأعمال العدائية إلى حد كبير فى أنحاء من سوريا، إلا ان القتال استمر حول حلب حيث لجبهة النصرة مواقع قوية. وكانت جبهة النصرة وجماعة الدولة الإسلامية قد استثنيتا من الهدنة.

وأضافت الوزارة أن موسكو تتوقع أن تواصل واشنطن تنسيقها لتعزيز وقف إطلاق النار، كما حذرت فى شدة الولايات المتحدة من توريد أى أسلحة للمتمردين.

كما أعلنت أبرز أطراف المعارضة السورية الجمعة عدم ممانعتها مشاركة دبلوماسيين أو تكنوقراط من النظام فى هيئة الحكم الانتقالى فى حين أجبرت المعارك العنيفة فى محافظة حلب عشرات الآلاف على النزوح، وقال سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة لوكالة فرانس برس فى جنيف "لا يمكن قبول مشاركة اطراف اقترفت جرائم بحق الشعب السورى فى هيئة الحكم الإنتقالي، لكن هناك الكثير من الموجودين لدى النظام أو المستقلين فى سوريا".

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