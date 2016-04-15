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مباشر – الأهلي 2-0 إنبي.. صلاح عاشور يسجل في مرماه بالخطأ

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مباشر – الأهلي 2-0 إنبي.. صلاح عاشور يسجل في مرماه بالخطأ مباشر – الأهلي 2-0 إنبي.. صلاح عاشور يسجل في مرماه بالخطأ

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وإنبي التي تقام يوم الجمعة في ملعب برج العرب والمؤجلة بينهما من الجولة 22.

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بداية المباراة.

مرور 30 دقيقة والأهلي يحاصر إنبي لكن دون خطورة حقيقية على مرمى علي لطفي.

الأهلي يحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة رمضان صبحي.

عبد الله السعيد يسجل هدف الأهلي الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

طرد رمضان صبحي بين شوطي المباراة عقب اشتباك لفظي مع لاعب إنبي رامي صبري.

بداية الشوط الثاني.

تصويبة قوية من حسام غالي ترتطم بالعارضة.

المباراة مازالت متكافئة بين الفريقين.

الأهلي يسجل الهدف الثاني عن طريق صلاح عاشور لاعب إنبي بالخطأ في مرماه بعدما ارتطمت به تسديدة مؤمن زكريا من ركلة حرة مباشرة لتسكن مرمى الفريق البترولي.

إيفونا يهدر انفرادا محققا وفرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي.

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فيديو اليوم السابع