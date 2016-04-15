الزمالك يوضح سبب ضم حفني لمواجهة بجاية رغم الإصابة

أوضح عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك سبب ضم أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك لقائمة فريقه رغم الإصابة أمام مولودية بجاية في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وتألق حفني مع الزمالك في مباراة الذهاب وصنع الهدف الأول وأرهق دفاعات مولودية بجاية في مباراة انتهت 2-0.

وقال عبد الحليم عبر موقع الزمالك الرسمي يوم الجمعة: "أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك أصر على ضم أيمن حفني للقائمة رغم الإصابة".

وأضاف "يرى ماكليش أن حفني أحد الأوراق الرابحة المميزة بالزمالك ووجوده معنوي من الدرجة الأولى لزملائه".

وأشار "سيواصل حفني برنامجه العلاجي من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الذهاب في سمانة القدم لكي يكون لائقا بشكل أسرع في المباريات".

وغاب عن قائمة الزمالك مصطفى فتحي للإصابة وباسم مرسي لإيقافه من قبل الزمالك وتحويله للتحقيق.