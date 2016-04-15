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بالصور.. عميد تجارة المنصورة يتفقد استعدادات مؤتمر الجامعة فى شرم الشيخ

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بالصور.. عميد تجارة المنصورة يتفقد استعدادات مؤتمر الجامعة فى شرم الشيخ بالصور.. عميد تجارة المنصورة يتفقد استعدادات مؤتمر الجامعة فى شرم الشيخ
تفقد الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة، اليوم الجمعة، الترتيبات النهائية للقاعات التى سيعقد بها فعاليات وجلسات المؤتمر الدولى السادس والعشرين، والذى تنظمه الكلية بمدينة شرم الشيخ بعنوان "دور الجامعة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية"، والذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 16-17 أبريل 2016م تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى.

يأتى تنظيم المؤتمر بمدينة شرم الشيخ فى إطار استراتيجية جامعة المنصورة، بتدعيم السياحة والمناطق السياحية والعمل على دعوة أكبر عدد ممكن من أعضاء هيئة التدريس والطلاب؛ للتعرف على الأماكن السياحية داخل .

يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عطوة عميد الكلية، ونائب رئيس المؤتمر والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق وكيل الكلية للدراسات العليا، وأمين المؤتمر، والدكتورة مروة حسن حسان أستاذ قسم المحاسبة، ومقرر المؤتمر.

يناقش المؤتمر العديد من المحاور: تحديات وفرص الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى الاقتصادات الناشئة وأدوات تخفيض المخاطر، تحديات وفرص نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصادات الناشئة، المسئولية الاجتماعية والمواطنة المؤسسية لمنظمات الأعمال، آليات دعم المرأة كعامل اقتصادى فعال فى عملية التحول المجتمعى، آليات تطوير التعليم بما يخدم عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى الاقتصادات الناشئة، الموارد البشرية فى الاقتصاديات الناشئة هل هى عامل بناء أم هدم، آليات مكافحة الفساد وتطوير الحكم المحلى، إدارة الأزمات، حوكمة الشركات، التنمية المستدامة.

يتضمن المؤتمر مناقشات حول: التعليم قاطرة تحول الأمم، الجامعة والتنمية الاقتصادية، الجامعة والتحول الاجتماعى، منتدى التجارب الناجحة.
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>استعدادات مؤتمر الجامعة فى شرم الشيخ (1)

استعدادات مؤتمر الجامعة فى شرم الشيخ (2)

استعدادات مؤتمر الجامعة فى شرم الشيخ (3)

استعدادات مؤتمر الجامعة فى شرم الشيخ (4)

- بالصور.. انعقاد المؤتمر الأول للفيزياء والطاقة بكلية العلوم جامعة المنصورة
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مصر 365

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