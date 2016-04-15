الجعفرى يؤكد تسليم دى ميستورا تعديلات على وثيقة الأمم المتحدة

>قال بشار الجعفرى رئيس وفد الحكومة السورية فى مفاوضات السلام بجنيف اليوم الجمعة إن التركيز خلال اجتماعه مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة انصب على تقديم تعديلات على وثيقة الأمم المتحدة الصادرة فى الجولة السابقة من المباحثات.

وقال الجعفرى للصحفيين بعد اجتماع دام قرابة الساعتين ونصف مع مبعوث الأمم المتحدة ستافان دى ميستورا إنه لا يوجد الكثير مما يمكن قوله الآن. ورفض تلقى أى أسئلة.

ووصف الجعفرى الاجتماع بأنه "بناء ومثمر" وقال إن وفده سلم دى ميستورا تعديلات على 12 من المبادئ الأساسية العامة التى تم وضعها فى الجولة السابقة من المفاوضات مضيفا أنه يأمل فى بحث تلك التعديلات مع الأمم المتحدة يوم الاثنين.

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