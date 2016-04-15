أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

هولاند وعباس يبحثان بقصر الإليزيه مبادرة فرنسا لعقد مؤتمر دولى للسلام

Google+ Print
هولاند وعباس يبحثان بقصر الإليزيه مبادرة فرنسا لعقد مؤتمر دولى للسلام هولاند وعباس يبحثان بقصر الإليزيه مبادرة فرنسا لعقد مؤتمر دولى للسلام

>استقبل الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند اليوم الجمعة، بقصر الإليزيه، نظيره الفلسطينى محمد عباس لبحث المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولى للسلام والأوضاع فى فلسطين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس قد وصل باريس، بعد ظهر اليوم الجمعة، فى زيارة رسمية لفرنسا تستمر ثلاثة أيام، ويرافق الرئيس فى هذه الزيارة كل من: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، والناطق الرسمى باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، والمستشار الدبلوماسى للرئيس السفير مجدى الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي.

وكانت الخارجية الفرنسية قد طلبت من السلطات الإسرائيلية فى وقت سابق اليوم بدعم حل الدولتين بالأفعال وليس بالأقوال فقط واعتبرت أن اعتماد السلطات الإسرائيلية لخطط تنموية فى عدة مستوطنات بالضفة الغربية يحمل مجددا إشارة سلبية ويهدد بصورة مباشرة حل الدولتين على الأرض.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365