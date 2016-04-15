مقتل قائد ميدانى بقوات الصاعقة الليبية وإصابة 6 آخرين فى بنغازى

> لقى قائد ميدانى بالقوات الخاصة الليبية مصرعه وأصيب ستة آخرون، جراء الاشتباكات بالمحور الغربى ببنغازى.

وقال الناطق الرسمى باسم القوات الخاصة ببنغازى العقيد ميلود الزوي، فى تصريح مساء اليوم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قائدا ميدانيا بقوات الصاعقة، يدعى توفيق الحاسى لقى مصرعه وأصيب ستة آخرون، إثر الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة بالمحور الغربى ببنغازي.

وأضاف الزوى، أن جثمان القائد الميدانى نقل إلى مستشفى المدينة لعرضه على الطب الشرعى للتصريح بدفنه، لافتا أن الجرحى إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة، قدمت لهم الإسعافات الأولية ومازالوا تحت الرعاية الطبية.

كان ستة جنود من قوات الجيش الليبى قد لقوا مصرعهم وأصيب 17 آخرون فى وقت سابق من اليوم جراء الاشتباكات ببنغازى.

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