أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل قائد ميدانى بقوات الصاعقة الليبية وإصابة 6 آخرين فى بنغازى

Google+ Print
مقتل قائد ميدانى بقوات الصاعقة الليبية وإصابة 6 آخرين فى بنغازى مقتل قائد ميدانى بقوات الصاعقة الليبية وإصابة 6 آخرين فى بنغازى

> لقى قائد ميدانى بالقوات الخاصة الليبية مصرعه وأصيب ستة آخرون، جراء الاشتباكات بالمحور الغربى ببنغازى.

وقال الناطق الرسمى باسم القوات الخاصة ببنغازى العقيد ميلود الزوي، فى تصريح مساء اليوم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن قائدا ميدانيا بقوات الصاعقة، يدعى توفيق الحاسى لقى مصرعه وأصيب ستة آخرون، إثر الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة بالمحور الغربى ببنغازي.

وأضاف الزوى، أن جثمان القائد الميدانى نقل إلى مستشفى المدينة لعرضه على الطب الشرعى للتصريح بدفنه، لافتا أن الجرحى إصابتهم بين الخفيفة والمتوسطة، قدمت لهم الإسعافات الأولية ومازالوا تحت الرعاية الطبية.

كان ستة جنود من قوات الجيش الليبى قد لقوا مصرعهم وأصيب 17 آخرون فى وقت سابق من اليوم جراء الاشتباكات ببنغازى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365