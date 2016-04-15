"المرور" يرفع حطام حادث انقلاب ميكروباص أعلى المحور

تمكن رجال المرور من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى بعد إزالة حطام حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو، بواسطة الأوناش، وسحب الكثافات المرورية التى ظهرت للمتجه من أكتوبر، وفى طريقه إلى ميدان لبنان، فيما تم نقل 4 مصابين إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور 26 يوليو، بانقلاب سيارة، وانتقل رجال المرور للعمل على سحب الكثافات المرورية الناجمة عن الواقعة، والتى تسببت فى توقف حركة السيارات للمتجه من مدينة السادس من أكتوبر، وفى طريقه إلى ميدان لبنان.

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- إصابة 4 أشخاص فى انقلاب ميكروباص أعلى محور 26 يوليو