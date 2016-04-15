تنفيذ 398 حكما وضبط 70 هاربا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية، اليوم الجمعة، برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن المحافظة، وتمكنت الحملة من تنفيذ 398 حكمًا متنوعًا، منها 281 حكمًا جزئيًا و58 حكم غرامات، 27 حكما ساريا، و3أحكام جنائية، و18 حكم مخالفات، و10 أحكام مستأنفة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 70 متهمًا محكومًا عليه، وتم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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- تنفيذ 394 حكمًا وضبط 70 هاربًا من أحكام قضائية بالإسماعيلية

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