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رغم فضائح الفساد.. رئيس الفيفا يزور روسيا وقطر

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رغم فضائح الفساد.. رئيس الفيفا يزور روسيا وقطر رغم فضائح الفساد.. رئيس الفيفا يزور روسيا وقطر

إنفانتينو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بيان له اليوم  الجمعة، أن رئيسه الجديد جياني إنفانتينو سيزور روسيا وقطر الدولتين اللتين ستستضيفان نهائيات كأس العالم في 2018 و2022 في وقت لاحق من الشهر الجاري.
> وأوضح البيان الذي نقلته “سكاي نيوز عربية”  أن إنفانتينو سيبدأ زيارة لروسيا تستمر ليومين في 19 أبريل بزيارة استاد لوجنيكي في موسكو الذي سيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية لكأس 2018.

 

وأضاف الفيفا، أن إنفانتينو سيتوجه إلى الدوحة في 20 أبريل حيث سيلتقي مع كبار مسؤولي اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم النهائيات ومع مسؤولين في القطرية.

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