نشطاء ينهون مظاهراتهم الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين

أعلن عدد من النشطاء فض مظاهراتهم أمام نقابة الصحفيين اليوم الجمعة، بينما يواصل البعض الآخر التظاهر فى محيط النقابة.

من ناحية أخرى أكد نشطاء على موقع التواصل "فيس بوك"، أنه تم الاتفاق مع قوات الداخلية، على انتهاء التظاهرات بمحيط نقابة الصحفيين مع تأمين ممرات لخروجهم.

كان عدد من النشطاء تظاهروا اليوم الجمعة أمام نقابة الصحفيين، احتجاجا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

- نشطاء: الاتفاق مع "الداخلية" على إنهاء وقفة "الصحفيين" وتأمين ممرات للخروج

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- بالصور.. نشطاء يتظاهرون أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.. والأمن يفض وقفات إخوانية أمام مسجدى الاستقامة ومصطفى محمود