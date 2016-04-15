جامعة«بني سويف‎» تفتح باب التقدم للدبلوم التخصصي في علوم التمريض

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، اليوم الجمعة،عن موافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم «132» المنعقدة بتاريخ 29 مارس الماضي، فتح باب التقدم للحصول علي الدبلوم التخصصي في علوم التمريض للطلاب الحاصلين علي دبلوم المعهد الفني للتمريض، وذلك طبقاً للائحة الداخلية الموحدة لقطاع التمريض، وقرار وزيري الصحة والتعليم العالي رقم «820» لعام 2015 .

وأوضح لطفي في بيان صحفي، أنه يأتي في إطار إهتمام الجامعة في الإرتقاء بمستوي خريجي جامعة بني سويف ، إضافة لرغبة الجامعة في تطوير الجانب الأكاديمي لقطاع التمريض بالجامعة، نظراً لأهميته الشديدة ودوره الأساسي في الإرتقاء بالمنظومة الطبية المصرية.