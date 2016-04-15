مدير أمن قنا يتفقد الخدمات الأمنية ومدى استعداد القوات بالمحافظة

قام اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، بتفقد الخدمات الأمنية والتأكيد على مدى استعداد القوات بعدد من المناطق والميادين الرئيسية بمحافظة قنا.

وأكد بيان إعلامى أنه فى إطار خطة المديرية بالتواجد الميدانى الفعال على مدار الساعة، قام اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا بجولة تفقدية للخدمات الأمنية بمدينة قنا للوقوف على مدى جاهزية القوات واستعدادها التام لمواجهه كل الظروف الأمنية.

كما أمر مدير أمن قنا خلال جولته بضرورة ارتداء الصديرى الواقى وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى لمنع الجريمة قبل حدوثها تنفيذاً لسياسة الوزارة.