فوز الدكتور ناجى عوض بمنصب نقيب البيطريين لفترة ثانية بالوادى الجدديد

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء البيطريين بالوادى الجديد برئاسة المستشار طارق الخطيب عن فوز الدكتور ناجى محمد عوض بمقعد النقيب لفترة ثانية بحصوله على 39 صوتا مقابل 8 أصوات لمنافسه الدكتور شنودة توفيق وكيل مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد.

وفاز بمقعدى عضوية النقابة فوق السن كل من سيد محمد حسن بلال الذى حصل على 41 صوتا، وممدوح توفيق محمد عبد الله 37 صوتا، وفاز بمقعدى عضوية النقابة تحت السن كل من صافيناز محمد أحمد نصر 42 صوتا وسارة مرزوق سيد 44 صوتا.

وكان إجمالى عدد المقدين بالنقابة 173 طبيبًا بيطريًا مقيدين ومسددين وأدلى بأصواتهم 48 طبيبا وطبيبة.

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