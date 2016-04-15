في_إفريقيا - قائمة الزمالك.. استبعاد باسم مرسي وعودة حفني وغياب مصطفى فتحي

أعلن أليكس ماكليش المدير الفني لنادي الزمالك قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى الجزائر لمواجهة المولودية.

الزمالك يحل ضيفا على مولودية بجاية يوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد فاز ذهابا في القاهرة بثنائية مقابل لاشيء.

وشهدت قائمة الزمالك استبعاد باسم مرسي بعد قرار إيقاف اللاعب بعد ما بدر منه في مران سابق للفريق مع محمد سالم وعبد الحليم علي.

وعاد أيمن حفني من جديد لقائمة الزمالك بعد غيابه أمام الداخلية في الدوري المصري.

واستمر غياب مصطفى فتحي عن صفوف الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها. كما يغيب أحمد حسن مكي وإبراهيم عبد الخالق ورمزي خالد.

وفيما يلي قائمة الزمالك المكونه من 20 لاعبا والتي ستسافر يوم الأحد إلى الجزائر.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جنش - عمر صلاح.

الدفاع: عمر جابر - حازم إمام – محمد كوفي - محمد عادل جمعة علي جبر - حمادة طلبة - أحمد دويدار.

الوسط: طارق حامد – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمود عبد المنعم "كهربا" – أحمد توفيق –– أيمن حفنى – معروف يوسف – أحمد حمودى –– محمد إبراهيم.

الهجوم: محمد سالم – إيمانويل مايوكا.