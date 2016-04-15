الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرات فلسطينية ويعتقل العشرات فى رام الله

> قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرات أسبوعية فى عدة بلدات ومدن فلسطينية، اليوم الجمعة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشباب الفلسطينى، ففى رام الله، أصيب العشرات من المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق الشديد، إثر استنشاقهم الغاز السام، خلال قمع الاحتلال لمسيرة بلعين الأسبوعية الرافضة للاحتلال وجدار الضم والتوسع العنصرى وذلك على مدخل القرية الغربي.

وأحيا المتظاهرون فى مسيرة اليوم الذكرى الثامنة والعشرين لاستشهاد القائد خليل الوزير "أبو جهاد"، والذكرى السابعة لاستشهاد ابن القرية باسم أبو رحمة جراء إصابته بقنبلة غاز من نوع "صاروخ".

ورفع المشاركون فى المسيرة الأعلام الفلسطينية، وصور الشهيد باسم أبو رحمة وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات والأغانى الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين.

وفى جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم، شابين من بلدة كفردان غرب جنين، وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين، كما اعتقلت، شابا من بلدة برقين جنوب غرب جنين، وشقيقين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وفى قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، مواطنين اثنين من بلدة عزون شرق قلقيلية، وأفاد مدير نادى الأسير فى لافى نصورة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين، ونقلتهما إلى جهة مجهولة .

وفى نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم، مواطنين اثنين على الأقل خلال عدوانها على قرية دوما جنوب شرق نابلس فى الضفة الغربية.

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