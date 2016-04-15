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أخبار الأردن اليوم.. توقيع اتفاقيات بـ22 مليون يورو لتنفيذ مشاريع صرف صحى

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أخبار الأردن اليوم.. توقيع اتفاقيات بـ22 مليون يورو لتنفيذ مشاريع صرف صحى أخبار الأردن اليوم.. توقيع اتفاقيات بـ22 مليون يورو لتنفيذ مشاريع صرف صحى
ركزت أخبار الأردن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار الأردن اليوم، وقع وزير المياه والرى الأردنى حازم الناصر اتفاقات بقيمة 22 مليون يورو، لتنفيذ مشاريع صرف صحى ومياه مموّلة من بنك الإعمار الألمانى.

وأعلن بعد التوقيع فى حضور المدير العام للمصرف الألمانى فلوريان رابا وممثلين عن السفارة الألمانية، أن إدارة قطاع المياه تعمل على استقطاب مزيد من المساعدات والمنح الدولية، الهادفة إلى تنفيذ مشاريع جديدة فى هذا المجال، لرفع مستوى الخدمات وكفاءتها فى مناطق الشمال، استجابة للظروف الاستثنائية والمتلاحقة بسبب نزوح اللاجئين السوريين.

وأكد أن الوزارة تعمل على تجاوز الآثار الناجمة عن الاكتظاظ الذى تشهده محافظات الشمال والوسط، وتحديداً الزيادة الملحوظة فى الطلب على المياه.

وأوضح أن توقيع هذه الاتفاقات يتضمن تنفيذ خط ناقل للمياه من خزان خو إلى محطة الزعترى للمياه فى محافظة المفرق ضمن الناقل الوطنى الذى تنفذه الوزارة، لتحسين التزويد المائى فى مناطق محافظات إربد والمفرق وعجلون وجرش، وتقليص نسبة الفاقد وتوفير الكميات ذاتها للشرب.

ولفت إلى إنجاز الخط خلال 18 شهراً، وأوضح أن مشروع خط الزعترى البالغة كلفته 12 مليون يورو (10 ملايين دينار)، سيُموّل بقرض بنسبة 90% من بنك الإعمار الألمانى.

ومن أخبار الأردن اليوم، يخيم شعور الصدمة على قادة الإخوان المسلمين فى الأردن مع مواصلة الأمن إغلاق مقار الجماعة فى مناطق المملكة، بعد يوم واحد من إغلاق المقر الرئيس فى العاصمة.

- أخبار الأردن اليوم.. عمان تواصل إغلاق مقرات الإخوان غير القانونية

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