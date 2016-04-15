أخبار فلسطين اليوم.. سلطات الاحتلال تسمح لسكان غزة بالصلاة فى الأقصى

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، استأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة برنامج زيارات 200 فلسطينى من سكان قطاع غزة إلى القدس لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى المبارك.

وقال مصدر فى الارتباط الفلسطينى، إن 200 مصل من سكان غزة فوق الستين عاما غادروا معبر "أيرز" الحدودى شمال القطاع لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى ألغت فى السادس عشر من مارس الماضى سفر عشرات الفلسطينيين من غزة إلى القدس يومى الخميس والجمعة لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى بذريعة أن عددا محدودا ممن يغادرون للصلاة فى القدس لا يلتزمون بالعودة فى نفس اليوم، وفق التصريح الممنوح لهم ويقضون أياما أكثر لدى أقارب لهم فى الضفة الغربية.

وسمحت سلطات الاحتلال بعد الحرب على غزة فى صيف 2014 لسكان القطاع من كبار السن بالتوجه الى القدس لأداء صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى والعودة فى نفس اليوم عبر معبر "إيرز" الحدودى المخصص لعبور الأفراد والخاضع لسيطرتها.

ومن اخبار فلسطين اليوم، قال الجيش الإسرائيلى، إن جنوده أطلقوا النار على مهاجم فلسطينى مسلح بفأس، فأردوه قتيلا، فى أول حادث يسقط قتلى بالضفة الغربية، المحتلة منذ ثلاثة أسابيع. يأتى هذا بعدما أشارت إسرائيل، لما وصفته انحسارا مهما فى هجمات الشوارع التى يشنها الفلسطينيون، والتى بدأت فى أكتوبر الماضى، مع التحذير من التسرع فى توقع استمرار هذا التراجع.

وخلال الأشهر الستة الماضية قتل 28 إسرائيليا وأمريكيان فى هجمات شنها فلسطينيون تراوحت بين الطعن بالسكاكين والدهس بالسيارات وإطلاق النار. وخلال الأسابيع الماضية تراجعت وتيرة تلك الهجمات لتصبح حوادث متفرقة بعدما كانت شبه يومية.

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