رغم اعتذار باسم مرسي.. عبد الحليم: العقوبة سارية

أكد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك أن عقوبة باسم مرسي مهاجم الفريق مستمرة رغم اعتذاره عما بدر منه.

وكان باسم مرسي قد اعتذر لعبد الحليم علي وقام بتقبيل رأسه بعدما انفعل مهاجم الفريق على مدير الكرة في مران الأبيض قبل مواجهة الداخلية.

وقال عبد الحليم علي في تصريحات رسمية: "عقوبة باسم مرسي سارية بالإيقاف، وسيخضع للتحقيق عما بدر منه".

وأضاف "لن يكون باسم مرسي ضمن بعثة الفريق لمواجهة مولودية بجاية".

وفاز الزمالك بهدفين نظيفين ضد بجاية في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ويقام لقاء الإياب على ملعب بجاية يوم 19 أبريل الجاري.

وكان الزمالك قد قرر إيقاف اللاعب وتحويله إلى التحقيق وعرضه للبيع بعد ما بدر منه. (طالع التفاصيل)

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