بالفيديو..حاكم أم القيوين يعود إلى البلاد بعد ترؤسه وفد الدولة في القمة الإسلامية

عاد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين إلى البلاد اليوم بعد أن ترأس وفد الدولة نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " في اجتماعات مؤتمر القمة الإسلامية الـ 13 لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمدينة اسطنبول التركية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الشارقة الدولي سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ والمسؤولين .

ضم وفد الدولة المرافق لصاحب السمو حاكم أم القيوين الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس جائزة راشد بن احمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسعادة محمد سعيد الظاهرى المندوب الدائم للدولة لدى منظمة التعاون الإسلامي وسعادة راشد محمد احمد آل على مدير التشريفات بالديوان الأميري.

وكان صاحب السمو حاكم أم القيوين قد غادر ظهر اليوم اسطنبول بعد أن ترأس وفد الدولة نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " في اجتماعات مؤتمر القمة الإسلامية الـ 13 باسطنبول حيث كان في وداع سموه في المطار معالي مصطفى اليتاش وزير الاقتصاد التركي وسعادة خليفة المرزوقي قنصل عام دولة الإمارات في اسطنبول واعضاء القنصلية وعدد من المسؤولين الاتراك من مدنيين وعسكريين.