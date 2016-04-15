بالصور.. عناصر إخوانية يرفعون شعارات رابعة واسم مرسى بتظاهرات تعيين الحدود

رفع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، شعار رابعة، وصور الرئيس المعزول محمد مرسى، خلال مسيراتهم فى عدد من المحافظات، ضمن الدعوات التى أطلقتها الجماعة للتظاهر ضد اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية

ونشرت صفحة الإخوان بالمنوفية على فيس بوك، مجموعة من الصور، التى وقف خلالها أعضاء الجماعة الإرهابية، رافعين بعض اللافتات التى غطوا بها وجوههم، فضلاً عن رفع إشارات رابعة.

كما نشرت صفحة تابعة لإخوان البحيرة، مجموعة من الصور لتظاهرة لأعضاء الجماعة الإرهابية فى منطقة البستان الجديد فى البحيرة، والتى رفع فيها المتظاهرين المنتمين للإرهابية "أعلام رابعة".

كما نشرت صفحة تابعة لإخوان الإسماعيلية، صورًا لتظاهرات أعضاء الجماعة اليوم، فى كفر الدوار، والتى رفعوا فيها صور الرئيس المعزول محمد مرسى.

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