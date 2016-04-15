أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ أطفال: نعانى نقص شرائط قياس السكر المقدمة للأطفال من التأمين الصحى

Google+ Print
أستاذ أطفال: نعانى نقص شرائط قياس السكر المقدمة للأطفال من التأمين الصحى أستاذ أطفال: نعانى نقص شرائط قياس السكر المقدمة للأطفال من التأمين الصحى
قالت الدكتورة منى سالم، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة عين شمس رئيس المؤتمر العلمى للسكر والغدد الصماء فى الأطفال: "لدينا مشاكل خاصة بالتأمين الصحى، منها شرائط تحليل السكر، فالطفل يحتاج قياس السكر من 4 إلى 6 مرات فى اليوم، ومن ثم يحتاج من 4 إلى 6 علب شرائط فى الشهر، بينما يقدم له التأمين الصحى علبة واحدة كل شهرين.

وأوضحت الدكتورة منى أن المشكلات تشمل نقصا فى بعض أدوية السكر بالأسواق مثل حقنة الجلوكاجون التى تستخدم فى مواجهة الغيبوبة الناتجة عن انخفاض مستوى السكر بالدم.

وأكدت أستاذ طب الأطفال أن الإعلانات عن الأعشاب والتى تدعى بأنها تعالج السكر هى إعلانات مضللة، كما أن تغيير مسار المعدة لا يفيد مريض السكر من النوع الأول، وأن الخلايا الجذعية وزرع البنكرياس ما زالا رهن التجارب، والطفل مريض سكر لا يستغنى عن الإنسولين الذى يحافظ على حياته ويتعاطاه عن طريق مضخة الإنسولين، أو من قلم الإنسولين، لافتة إلى أن قيمة مضخة الإنسولين مرتفعة جدا، مضيفة: "لدينا أحدث أنواع الإنسولين الذى يساعد المريض فى التعايش مع السكر".

وأشارت الدكتورة منى سالم إلى أن البنكرياس عندما يفقد القدرة على إنتاج الإنسولين يكون العلاج بالإنسولين عن طريق الحقن. وتابعت: "الأطفال المصابون بالسكر يمثلون حوالى نصف مليون فى ، ويعانون من خلل فى الجهاز المناعى وظهور أجسام مضادة تكسر خلايا البنكرياس، وحتى إذا زرعنا خلايا بنكرياس فى الجسم ستقوم هذه الأجسام بتكسيرها، وبالتالى لا يحقق العلاج بالخلايا الجذعية الشفاء من السكر، وهو علاج ما زال فى طور الأبحاث ولا يتم تطبيقه حتى الآن.

وأوضحت أستاذ طب الأطفال أن الإنسولين هو العلاج الوحيد لمرض السكر فى الأطفال، مؤكدة أنه بمجرد الإصابة بالسكر تموت من 80% إلى 90% من خلايا البنكرياس أو حدث لها تلف، ومن ثم تصبح قادرة عن إفراز الإنسولين.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته اليوم الجمعية المصرية للسكر والغدد الصماء فى الأطفال، فى ختام فعاليات المؤتمر العلمى للسكر والغدد الصماء فى الأطفال للإعلان عن أهم ما ناقشته جلسات المؤتمر.


>- مؤتمر سكر الأطفال يطالب بتعريف المدرسة بالمصابين ومنع الوجبات الجاهزة

- أعراض سكر الأطفال.. تعرف عليها وحافظ على طفلك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"