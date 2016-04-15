أستاذ سكر: 23% من الأطفال المصابين بالسكر تحت سن الـ3 سنوات

كشفت الدكتورة منى السماحى - أستاذ الأطفال والسكر بكلية الطب جامعة عين شمس، عن أن 23% من الأطفال المصابين بالسكر هم تحت سن 3 سنوات.

وقالت الدكتورة منى السماحى: "إن مرض السكر يؤثر على أطراف وشبكية عين وكلى الأطفال، وهذه المضاعفات لا يمكن مقارنتها بالمضاعفات الناتجة عن الشكشكة"، موضحة أن قيمة الشكشكة تكمن فى أنها قادرة على حماية الطفل من الإصابة بمضاعفات السكر.

وأكدت أستاذ الأطفال والسكر إمكانية التغلب على مضاعفات الشكشكة بوضع كريمات مكان الحقن، مخاطبة الأمهات: "قراءات السكر تحمى أطفالكن من المضاعفات"، مشيرة إلى ظهور أجهزة جديدة للكشف عن مستوى السكر لم تطرح فى مصر حتى الآن.

وأوضحت الدكتورة منى السماحى أن أسباب الإصابة بالسكر من النوع الأول تشمل الوراثة وبعض الفيروسات والأهم هو الاهتمام بمريض السكر ومنحه الرعاية الكاملة، والتعرف على طرق الوصول إلى سكر منضبط عن طريق التوعية والتثقيف.

وأشارت أستاذ السكر والغدد الصماء إلى أن الطفل يظل فى المدرسة أكثر من المنزل، لذا يجب إجراء دورات تثقيفية فى المدارس للتعريف بمرض السكر وسبل التعامل معه.

وتابعت: "أقررنا كميات الطعام اللازمة للطفل المريض بالسكر بالنقاط، ويجب على الطفل أن يتعلم عدد النقاط اللازمة كى يبقى فى صحة جيدة طبقا للوجبات والأطعمة التى يتناولها فى اليوم، فالدواجن مثلا تمثل صفر فى النقاط، وكذلك الخضار والطفل يستطيع أن يختار قائمة الطعام الذى يفضله وفقا لما تحتويه من نقاط تناسب حالته"، مؤكدة أهمية أن يتناول الطفل مريض السكر طعاما صحيا فى الإفطار والغداء والعشاء، لكن بعض الأسر تقدم للطفل المصاب بالسكر "محشى" فقط، وهذا خطأ كبير إذا يتحتم تنويع الطعام ليشمل الخضراوات والنشويات والبروتينات وكل العناصر الغذائية.

وعن الإفطار أوضحت أستاذ الأطفال والسكر: "يمكن أن يتناول الطفل المصاب بالسكر الخيار والجبن والخبز بلدى، وبعد فترة يتناول بسكويت وشاى أو ثمرة فاكهة" ناصحة الأمهات بتقديم وجبات لأطفالهن المصابين بالسكر نصفها خضار وربعها نشويات وربعها بروتينات بجانب زبادى أو لبن أو ثمرة فاكهة.

وحذرت الدكتورة منى السماحى من تناول طفل السكر للعصير لأنه يرفع السكر إلى 300، وكذلك البطاطس المحمرة لعدم احتوائها على أى فائدة بجانب أن الوجبات السريعة ضارة جدا، مشيرة إلى أن إمكانية تناول الطفل المصاب بالسكر قطعة "جاتوه" فى مناسبة، ويمكن أن يقيس السكر قبل تناولها، مضيفة "لازم الطفل يعرف يقيس السكر لنفسه".

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته اليوم الجمعية المصرية للسكر والغدد الصماء فى الأطفال فى ختام فعاليات المؤتمر العلمى للسكر والغدد الصماء فى الأطفال، للإعلان عن أهم ما ناقشته جلسات المؤتمر.

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