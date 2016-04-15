دليلك لترتدي الـ "بومبر" جاكيت على طريقة نجمات هوليوود

لاحظنا حضور الـ "بومبر" جاكيت في عدد كبير من إطلالات النجمات في الفترة الأخيرة، ويمكن أن تكون الأجواء الماطرة والمتقلِّبة فرصتك لارتداء هذا النوع من الجاكيتات قبل دخول فصل الصيف، كما يعد الـ "بومبر" جاكيت خياراً مثالياً لإطلالتك في السفر.

يمكن أن نقول: إن الـ "بومبر" جاكيت هو الإضافة المثالية في إطلالتك اليومية، حيث يتميَّز بمرونة، وسهولة تمكُّنك من ارتدائه في عدة إطلالات مع الملابس الرياضية لقضاء المهام اليومية، أو مع الجينز في إطلالة بسيطة لزيارة الصديقات في نهاية الأسبوع، أو في المطار أثناء السفر كما فعلت عارضة الأزياء الأنيقة روزي هانتغتون Rosie Huntington.

يمكن أن تكون إطلالتك بهذا الجاكيت عملية وبسيطة مع الحذاء الرياضي والحقائب العملية كإطلالات جيجي حديد Gigi Hadid، وإيمي واترهاوس Immy Waterhouse، وبإضافة الإكسسوارات المناسبة لإطلالتك يمكن أن تجعليها إطلالة أنثوية ناعمة كإطلالة ميراندا كير Miranda Kerr التي نسقته مع حذاء بوت بكعب عالٍ وحقيبة سوداء أنيقة.

تنوَّعت تنسيقات النجمات لـ "البومبر" جاكيت في إطلالاتهن اليومية، وقد جمعنا لك أجملها في الصور أعلاه، شاهديها واستوحي منها ما يناسب إطلالتك اليومية.