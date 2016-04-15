مجموعة "بوتون دور" من "فان كليف اند آربلز"

في خطوة مستوحاةٍ من تاريخها العريق، تكشف دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef & Arpels النقاب عن مجموعةٍ جديدةٍ من المجوهرات التي تتألق بتصميم دائري غرافيكي مميز، هي مجموعة "بوتون دور" Bouton d'or. تجمع فيها قطع الألماس مع الذهب وأم اللآلئ، والأحجار الصلبة في ابتكارتٍ جريئةٍ، أثمرت عنها خبرة فريدة لا مثيل لها. من اختيار المواد وصولاً إلى النقوش المجمّعة على نحوٍ معقد، تعكس قطع المجموعة كلّ ما يعرف عن "فان كليف أند آربلز" Van Cleef & Arpels من براعةٍ وامتياز.

تتميز مجموعة "بوتون دور" Bouton d'or بانسجامٍ مرح، تحتلّ فيها موقع الصدارة الخطوط المنحية لنقش من المجوهرات كان يعرف باسم "باييت" Paillette ابتكرته الدار في أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي. استعادت الدار هذا النقش اليوم، لتقدّمه في أشكال متعدّدة تقوم على التلاعب بالروابط، والأحجام، والألوان. فتميّز بأسلوبٍ يجمع بين الغرافيكية والأنوثة.

ولعل ما يجذب الأنظار إلى المجموعة هي تلك الروابط الجريئة من المواد، سيما وأنها قد تكوّنت من مجموعتين من خمس قطع، يعمل الذهب الوردي من جهته على عكس الضوء بكلّ رقة، فيزيد من جمالية أمّ اللآلئ، ومن حلاوة لون العقيق الأحمر الأحمر الدافئ، رمز الحياة.

أما الذهب الأصفر يعزّز من الاندماج القائم بين اللون الأسود الغني والعميق للعقيق وبين الكريسوبراز ذي اللون الأخضر الربيعي الزاهي فيمنح التصاميم حيويةً مشرقةً.