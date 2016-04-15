نظرة معمقة من علامة "Nike" حول بداية لاعبة الأثقال الاماراتية في عالم الرياضة!

آمنة الحداد، لاعبة الأثقال الاماراتية كانت قبل خمس سنوات صحافية شابة في الإمارات العربية المتحدة ، إلا أنها تأمل في 25 أبريل القادم أن تتأهّل للمشاركة في الألعاب الأولمبية لعام 2016 التي ستجري في مدينة "ريو دي جانيرو". عندما اكتشفت آمنة روحها التنافسية بدأت تركز على مسابقات رفع الأثقال وبدأت تبحث عن بيئة تساعدها على التدرب. وخلال عطلتها في آلاسكا، استطاعت آمنة أن تتعرف إلى بيئة التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية والتقت بمدرّبها المستقبليّ الذي شجّعها على الانتقال إلى أكرون في أوهايو حيث كان يتولى تدريبها. وما إن استقرّت في أكرون حتى سجّلت تقدّماً سريعاً، ورغم تعرّضها الصيف الماضي لإصابة في الظهر، ما زالت الحداد تضع المشاركة في ألعاب ريو الأولمبية نصب عينيها وكذلك تأمل آمنة التأهل إلى الألعاب الأولومبية مع الفريق الإماراتي.

وآمنة هي احدى المعجبات بعلامة Nike الرياضية الشهيرة، وهي تهوى مجموعة من الألبسة الرياضية من العلامة منها حذاء NIKE FREE TRANSFORM FLYKNIT وهو الحذاء الذي ترتديه عندما لا ترفع الاثقال، يتميز الحذاء بالليونة والتمدد مع القدم وهو مثالي للمشي والتدرب في النادي أم السروال المفضل لديها ويشعرها بالراحة هو NIKE LEGEND POLY DRIFT TIGHT أما بالنسبة للحذاء الذي ترتديه عندما تكون ترفع الاثقال فهو NIKE METCON 2 وهو آخر الاحذية الذي ابتكرتها علامة Nike خاص برياضة رفع الاثقال للنساء والرياضة ذات الوتيرة العالية.