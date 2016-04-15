القبض على شاب مطلوب فى أحكام قضائية بسكك حديد نجع حمادى

تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد قنا برئاسة المقدم فهد محمود رئيس المباحث من ضبط طالب مطلوب فى أحكام قضائية أثناء تواجده بمحطة سكك حديد نجع حمادى.

تلقى اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لشرطة النقل والمواصلات إخطارا يفيد ضبط "إسلام.أ.ف" 26 سنة طالب أثناء تواجده بمحطة سكك حديد نجع حمادى، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضيتين 6321/2013 جنايات قسم شرطة قنا "مخدرات" حصر رقم 1185/2015 غيابى بالحبس لمدة 3 سنوات، والقضية 2802/2014 جنايات مركز شرطة قفط "أقراص مخدرة" حصر رقم 603/2015 غيابى بالحبس لمدة 3 سنوات.

تحرر المحضر رقم 5/35 أحوال نقطة شرطة محطة سكك حديد نجع حمادى وأرسل بالمحكوم عليه لمركز شرطة نجع حمادى لقيده وعرضه على النيابة.

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