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بالصور.. أمن الغربية يُعيد طفلة لأسرتها بعد اختفائها فى طنطا

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بالصور.. أمن الغربية يُعيد طفلة لأسرتها بعد اختفائها فى طنطا بالصور.. أمن الغربية يُعيد طفلة لأسرتها بعد اختفائها فى طنطا
نجحت أجهزة أمن الغربية، تحت إشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، فى إعادة طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات إلى أسرتها، بعد أن ضلت الطريق عقب صلاة الجمعة بالمسجد الأحمدى فى طنطا.

كان اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، قد تفقد الحالة الأمنية بمحيط المسجد الأحمدى، ولاحظ تواجد طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بساحة المسجد، وعلى الفور وجه بفحص حالة الطفلة، والتعرف على أهالها وتسليمها لهم.

وتبين من الفحص أن الطفلة تدعى منة.م.ج، وأنها كانت بصحبة والدها سائق، "مقيم بقرية بلقس - مركز قليوب – القليوبية"، وحضر لزيارة المسجد الأحمدى، وأنها ضلت الطريق عن والدها، وتم الإعلان عن أوصاف الطفلة باستخدام مكبرات الصوت الخاصة بالمسجد، والتوصل إلى والدها الذى حضر وتعرف عليها واستلمها وتعهد بحسن رعايتها، تحرر المحضر رقم 4939 إدارى قسم أول طنطا لسنة 2016.

أمن-الغربية-يُعيد-طفلة-لأسرتها-بعد-اختفائها-فى-طنطا-(2)

أمن-الغربية-يُعيد-طفلة-لأسرتها-بعد-اختفائها-فى-طنطا-(1)

أمن-الغربية-يُعيد-طفلة-لأسرتها-بعد-اختفائها-فى-طنطا-(3)

أمن-الغربية-يُعيد-طفلة-لأسرتها-بعد-اختفائها-فى-طنطا-(4)

أمن-الغربية-يُعيد-طفلة-لأسرتها-بعد-اختفائها-فى-طنطا-(5)

أمن-الغربية-يُعيد-طفلة-لأسرتها-بعد-اختفائها-فى-طنطا-(6)

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