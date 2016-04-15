مدير أمن الغربية يتفقد تأمين ملعب مباراة الترقى بين طنطا ودمنهور

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح السيد مدير أمن الغربية، ملعب نادى طنطا الرياضى، لبيان مدى جاهزيته لاستقبال مباراة كرة القدم بين فريقى، نادى طنطا ودمنهور، فى إياب دورة الترقى المؤهلة للدورى الممتاز، موسم 2016/2017م، والتى تقام بدون جمهور، لتوزيع الخدمات المراد تعيينها لتأمين اللاعبين والحكام والإداريين، رافقه اللواء حسام خليفة نائب مدير الأمن، والعميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا، والعميد ياسر الجمل مدير إدارة شئون الخدمة، والعميد طارق أبو الدهب وكيل إدارة المرور، وفايز عريبى رئيس نادى طنطا، والمشرفين بالنادى، وتم المرور على مداخل ومخارج النادى والمدرجات.

ووجه مدير أمن الغربية، بتأمين الأبواب وغرف اللاعبين، وسرعة تركيب كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، وتعيين خدمات بشارع النادى بين السور، ومدرسة الإمام الشافعى، وتعيين خدمات تأمين جراج السيارات والأبواب.

وأصدر توجيهاته لإدارة المرور لعمل 2 مطب صناعى بشارع النادى أمام الأبواب لتأمين المواطنين أثناء عبورهم الطريق للدخول والخروج من أمام باب النادى، وقام بتوعيه الضباط والأفراد بالظروف الراهنة والظهور بمظهر لائق، وحسن معاملة المواطنين، واحترام حقوق الإنسان، وعدم التجاوز، وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم.

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